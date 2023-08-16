交流站：病患可主动向医生提出担忧

谨答复《联合早报·交流站》于8月16日刊登的黄龄慜读者投函《国大医院急诊部漠视病人需求》：

王女士于6月16日到我院急诊部求诊，检查显示她的红细胞计数偏低（贫血），这有多种治疗方案。经医生评估，她身体状况良好，只须接受铁质补充剂治疗，无须住院。这一治疗方法符合既定的临床指南，即在病患没有出血的情况下，权衡输血的风险和预期的益处。

此外，王女士在我院妇科诊所已经有预约，因此我们向她提供了有关注意事项和何时就医的建议。

6月19日，王女士在妇科诊所接受预先安排的妇科扫描时，表示身体不适。

一名护士于是征询诊所医生的意见。由于王女士所呈现的并非妇科症状，医生建议她到急诊部求医，如果症状持续，她在急诊部会得到更好的治疗。

根据王女士的反馈，我院员工曾三次与她联系，以了解她的担忧。据我们了解，尽管医生给她开了治疗贫血的药物，但她选择不服用。这可能会加重她的病情，使症状恶化。在会诊过程中，王女士也没有对急诊部医生提供的治疗方案提出任何异议。

病患有权与医生一起就治疗方案做出决定，若有任何担忧，我们强烈鼓励他们向医护人员提出。

在国大医院，我们坚持高标准的临床护理和让病患有良好的体验。我们向王女士保证，为她提供的临床护理是适当的。

我们感谢有机会澄清事实，并祝王女士身体健康。

国大医院急诊科主任兼高级顾问医生

方丽丽客座副教授