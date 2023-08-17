本地蔬菜必须提升品质

本地蔬菜不受国人青睐，销量提不起来，价格不具竞争力不是最主要的原因，品质不到位才是问题关键所在。新鲜度是蔬菜品质的指标之一，但不是唯一。芳香、甜度，纤维细腻才是决定蔬菜品质的重要指标。

蔬菜的品质，受水土、气候和日常温差等的影响。以马来西亚为例，供出口的蔬菜以金马仑高原生产的为主，其他平原生产的蔬菜属于较次等的品种。印度尼西亚国土虽大，能生产供出口蔬菜的基地也只集中于泗水、万隆及棉兰。这些地方地处高原，气候凉爽，湿度刚好，阳光充足。反观我国，依靠科技培植的蔬菜是“工厂”的产物，具有先天性的局限。

根据我们批发商对本地市场的了解，目前在我国销售的进口蔬菜，品质上大概可分为三个等级。第一等，是日本的蔬菜。由具有匠心精神的农民，细心种植生产，蔬菜自身的芳香、细腻的纤维，带来超级品质，价格也超贵，但还是有市场。第二等的蔬菜由澳大利亚、欧洲、台湾等进口，品质和价格都适中。其中，从澳洲进口的蔬菜越来越受到消费者青睐，最具代表性的有西兰花、花椰菜、羽衣甘蓝、红萝卜及各种叶菜等。第三等的蔬菜来自马国、中国大陆、泰国、印尼、越南等地。这些地方的蔬菜，价廉物美，受到广大民众喜欢，成为日常的桌上菜。以上三者，凭着各自的品质，在市场上竞争、共存。本地生产的蔬菜，比起以上三类都还有一段距离。