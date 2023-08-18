交流站：宽容处理让有需要长者获补贴

李显龙总理在今年的囯庆献词中提到，将完善公积金制度，确保年长国人有足够公积金储蓄养老。他指出，一些年长员工的公积金存款还不足够养老，需要一些额外援助。

政府现有两个重要的补助，一个是乐龄补贴计划（Silver Support Scheme），另一个是2021年推出、为期五年的退休户头配对填补计划（Matched Retirement Savings Scheme）。

时任财政部长的副总理王瑞杰在发表2020年财政预算案时宣布，乐龄补贴计划的条件将放宽，让家庭人均月入在1300元以上但不超过1800元的65岁及以上年长者，也能获得补贴。在调整后，55岁时公积金总缴交额不超过14万元的年长者，也能加入这项计划。自雇人士的条件同样放宽，原本他们从45岁到54岁，每年平均净营收不能超过2万2800元，现调高至不超过2万7600元。

这些政策确实对年长者有很大的帮助，但美中不足的是，有些真正需要帮助的65岁以上老人却被忽略了。我不明白政策为什么要把年龄限定在45岁到55岁？以我本人的情况，我在这个年龄段前因为把大巴窑的四房式组屋卖了，换较小的组屋，所以公积金的总额曾超过14万元。

当时为了让自己养老更有保障，也投资一些钱做点小生意，不幸多年经营不善而亏了。我的公积金在扣除了40年屋契的老人公寓后，现在总金额只剩下4万多元。我不明白为什么要有“年龄限制”，让像我这样目前真正有需要的人，却无法享有任何补助。近几年，消费税提高，食品价格高涨，医疗费用增加，真的吃不消。乐龄补贴计划是否可以再放宽些，帮助更多有实际需要的老人？

退休户头配对填补计划旨在帮助公积金退休存款不足的年长者。符合条件者在退休户头每填补1元，政府就会为他们填补1­元，每年最多可填补600元。

老一代的人对数码操作不熟悉，因此忽略一些资讯，某些年忘了填补而错过了补贴，事后想增补却被公积金局拒绝。希望当局能够给予更大的宽限期，并尽早通知会员。

李总理说，政府有责任让年长者能安心步入黄金年华，生活得更优雅充实。希望当局在落实政策时，更体谅年长者的局限，让这些惠民政策落实到每一个有需求的人身上。