交流站：新加坡变犯罪天堂了吗？

我从小看着新加坡的成长和壮大。记得建国总理李光耀在建国初期，倾尽全力铲除贪污受贿和黑社会暴行等社会痼疾，经过多年努力，总算大体上解决这两大治安难题。我国的治安逐渐改善，黑社会活动几乎完全消失，贩毒和其他严重罪行都将面对最严厉的刑罚。

如今我国是一个面向国际的开放都会，我的担忧变成了其他国家的罪犯会否趁机潜入，给我国带来新的治安问题。很不幸的，事实果然发生了。

根据媒体报道，警方在8月15日展开大规模围捕行动，破获本地近年来最大起的洗黑钱案，总额高达10亿元。在民众眼里，这些洗钱行为间接抬高我国的屋价，也使得拥车证价格暴涨，无形中破坏我国治安和社会稳定，罪不可赦，应以最严厉的刑法对付。

我国法律一向严明，对犯罪的刑罚虽有明文规定，但执行时总让人觉得有点过于仁慈，恐起不了阻吓作用。

我们的公路不断发生酒驾事件，公共场合、咖啡店和娱乐场所时不时发生暴力殴斗事件，近期也发生涉嫌贪污受贿的事件，加上许许多多诈骗案件。这是否意味着我们的刑罚太轻了？

我也不禁要问：我国是否已渐渐沦为“犯罪天堂”？辛苦建立起来的国家法治和清廉文明，是否出了漏洞？

我认为，最近这起轰动的洗黑钱案件，刚好敲响了警钟。有关当局有必要更全面地展开调查和抓捕行动，查实后，相应的刑罚必须更严厉，才有阻吓作用，别让人误以为我国是一个罪犯可以为所欲为的小国。