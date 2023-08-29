交流站：总统选举是全国大选前哨战？

总统选举三名参选人在取得总统候选人合格证书后，所发表的一些言论，已经被一些人定调为“体制内”与“体制外”参选人的对决。体制的代表当然指的是尚达曼，虽然黄国松后来松口，称自己“曾经”也是体制内的人。

黄国松与陈钦亮急于表明自己是体制外的人，所要传达给选民的信息是，一旦体制内参选人当选总统后，就会在履行总统职责时无法做出独立判断。但他们同时也了解到，选民可能不希望或担忧出现总统和政府不同调，导致国家治理出现纷扰的情况；因此表明自己不是反体制的人，也承诺一旦当选，会和政府合作。

我认为，这是一种简单的二元思维，非黑即白。代表体制的一定是亲政府，非体制的就会独立自主（甚至是反体制）；这样的论调如果成立，无疑是在总统和政府之间形成一种对立关系。如果我们套用这样的逻辑，那么前国会议员、新加坡前进党主席陈清木医生，肯定是个例外。

有观察家指出，三名合格者政治立场不分明，一些选民或会感到不满。尚达曼和黄国松都是体制内的候选人，因此两人在政治定位上难以区分。陈钦亮的提名人是新加坡民主党的党员陈如斯，附议者是人民之声秘书长林鼎，所以被视为反体制的代表。陈钦亮也誓言要争取中间和偏反对党选票，并称这回有信心胜出。

因此有人认为，这似乎是一场下届全国大选的前哨战，也是对目前政府执政满意度的晴雨表。然而，总统是超越政治党派的国家象征，如今有些舆论的走向，似乎要把总统变成是“监督”和“平衡”政府的另一个在野党，与2011年总统选举一样，让人感到遗憾。

纵使宪法清楚列明总统的权责范围，陈钦亮依然有意或无意地自己加以扩大。在提交的首轮竞选广播讲稿中，提出包括国家储备金投资策略、通过总统办公室影响政府，以及推行降低生活费、控制房价和保障就业的政策等论述；被资讯与媒体发展局和选举局评为不准确描述总统职权要求删除。

陈钦亮要竞选的似乎不是总统一职，而是人民的代议士。他8月26日新加坡国立大学协会为会员举办的对话会上，就有参与者询问，既然希望当上总统以影响政策、改善民生，为何不加入政党并参加大选？

他回答说：“国会已经有10名反对党成员。他们可以发言，但总是被制止，我觉得这很糟糕。”他认为，反对党领导人如新加坡民主党秘书长徐顺全，有很多好的想法。“但他却被妖魔化，让他看上去像恶人一样。现在，也有些人把陈钦亮说成是恶人或小丑。”

我认为，这番偏颇的说话，对新加坡作为一个民主国家的形象不无伤害。

新加坡政府是由人民一人一票所投选出来的，各政党领导人、参选人所提出的任何政策或想法，都必然受到人民检视。选民是否认可这是一个有能力、值得信赖的国会代议士，将通过选票来决定。陈钦亮无视于民主制度过程产生的结果，为徐顺全抱屈，也因为一些人对自己的恶意评价，把自己塑造成总统选举受害人；这种混淆视听的行为，为本届总统选举增添了一些不必要的负面新闻；让原本应该是以选票选出最有能力、品格良好、能团结国人、有国际声望并能让新加坡在国际上赢得更多敬重的总统选举，显得乌烟瘴气。

其实，每一场选举，为了赢得选票当选，各政党、候选人之间的攻防与交锋，或多或少都会挑起无谓的分裂与对立。虽然在理论上，选举过后，大家应该放下歧见，一起为国家的治理和发展努力。然而现实是，这种分裂与对立，从来不曾弥合过，而且越积越深，最终导致国家的治理总是吵吵闹闹，不断空转与内耗。

新加坡能否逃脱这个民主国家的宿命？我认为，从每届全国大选执政党得票率不断往下探底，答案已不言而喻。