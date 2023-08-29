交流站：国庆群众大会展现未来期望

李显龙总理在庆祝我国建国58周年的国庆群众大会上，所发表的演讲，并不单单是为了解决现阶段，冠病疫情后全球所面对的困境，而是心怀国人，对新加坡人许下对未来美好生活的承诺。

冠病疫情之后，必有困难与挑战，李总理的治国之道，正是在困难与挑战之中，不断朝向繁荣的方向迈进和努力。

首先，是人们关注的️住房政策，我国“居者有其屋”的政策是新加坡举世公认的成就之一。但随着房地产市场价格越来越高，李总理在组屋的分类上进行大改革。这次的改革，是为了让公民在更公平的情况下，以可负担得起的价格买到组屋，是一次影响深远的公共住房政策的改变。

️第二，人们的平均寿命会越来越长，老龄化社会是新加坡未来必须面对的生活常态。政府能够未雨绸缪，推出让“壮龄人士”未来退休生活能够安心的“共同前进配套”，加强退休后的保障，使未来新加坡的乐龄人士，能够安享晚年。

第三，️未来的科技发展步伐只会越来越快，有些行业或技术都将会被取代，国人因此担心会失业。有鉴于此，李总理指出，政府目前正在拟定一项计划，为被裁者提供短期财务援助。️接下来，物价还会不断高涨，李总理已指示副总理兼财政部长黄循财，研究如何为国人提供更多援助。

️未来社会的变化会越来越快，执政者果断的判断能力也将备受考验。这次国庆群众大会提出的精辟分析与新政策，在在说明当今执政者的远见，以及所采取的措施，都是以民为本；着眼于未来的发展趋势，正是现代人应有的心态。