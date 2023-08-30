交流站：积极参与民选总统选举投票

9月1日（星期五）是新加坡民选总统选举的投票日，我们已收到新加坡选举局邮寄来的投票卡。内容分别由英文、马来文、华文和淡米尔文四种官方语言印制而成，方便各族群的选民；同时还附上八道最常问的问题与详细的解释，清晰地说明在投票日的投票程序。

我和家人这些天都很关注每位总统候选人的竞选活动、新闻报道、拜票活动，以及他们与选民互动的情形。我们认真读取每位候选人的讲话，思考候选人的立场和出发点，以及候选人当选后的计划。

自移民到新加坡以来，新加坡总统府每年的几次开放日，我们全家都会参访。如当时有国外朋友到来，我们一定会带朋友参观总统府，并与朋友分享新加坡的历史和政治。特别是农历新年的总统府开放日，我们一定会等到总统出现，争取机会与总统合影。这些合影是我们珍贵的纪念与美好的回忆，也是朋友来访新加坡时，觉得最有价值的一刻。

每届的新加坡全国大选和总统选举，总能牵动全家人的神经。我太太每次都会再三提醒全家，投票日一定要穿着整齐，准时到投票站投下郑重的一票。这是我们对选举重视的态度。

在新加坡，总理与总统的职责是有区分的。这两个至关重要职位应当是互补合作，携手共进，共同护卫新加坡的和平安宁、福祉发展，立场和目标一致。新加坡没有分裂的资本，也经不起内斗，更经不起瞎折腾。

我们反对任何抹黑行为，拒绝投废票，这是对国家不负责任的行为，是对国家资源的浪费，也是对国人的不尊重。竞争能最大激发人性，也是让选民了解候选人的好机会。竞选应焕发人性的光辉而不是散发人性的丑恶。我们很珍惜在新加坡的生活，不应为反对而投票。我们不仅要对候选人观其言，而且更会察其行、测其能。

总统与政府合作才能推动国家前进，前进才能取得进步，国家进步了，国民才能享有高品质的生活。整个总统选举的过程，也是展示新加坡精神的机会。我们全家，各自都有自己理想的候选人，会在9月1日到指定的投票站投下神圣的一票。