交流站：应强调总统独立性

《联合早报·交流站》于8月28日刊登了王金木读者投函《总统候选人与政府关系好有何不妥？》，文中举了好些例子来证明自己的观点。我个人认为这十分不妥，因为这次总统选举最强调的，就是民选总统的独立性。

三位候选人都在不同场合不断强调独立性的重要性，他们都相信有独立性，才能更好地发挥总统的职权。王先生提到“海外发展业务或公干的人都了解‘关系’的重要性。有了良好的关系，大家更可以开诚布公，融洽沟通，办起事来事半功倍。相反的，如果各方都持着‘独立’的姿态，步步为营，效果相信是事倍功半”。

乍听之下，王先生似乎讲得很有道理，细想之后，觉得“关系”这两个字令人担优。王先生这种说法，是对政府与总统各司其职的专业持怀疑与不信任的态度。无论两者之间是否存在“良好关系”，难道就不应该开诚布公，融洽沟通，把该处理的国事用最佳的方案解决吗？

民选总统制在新加坡不是制衡政府的力量，总统的部分职责是充当国家储备金“守门员”的角色，并以他的专业判断，该批准的就批，该拒绝的就拒绝，该质疑的就要发声。

王先生说：“政府几次动议启用国家储备金协助国人渡过难关，都能迅速通过，就是建立在政府与总统之间的共识上。”这样的说法是正确的，政府与总统可以一起做出正确的决定。但如果说冠病疫情期间的拨款，政府是靠与哈莉玛总统的“关系”，那是对她的不敬。

“关系学”不无“朝中有人好办事”的陋习，我们不应推广，公务员体制都避之唯恐不及，更何况是谈及政府与总统的层面。

王先生总结时说：“最重要的还是总统候选人都要具备崇高的人品和使命感，以及高度的理性判断能力。有这些素质，才能确保信念不会轻易动摇。”我认为这就足够了，不必牵扯“关系”好不好，免得国人对其专业判断的能力产生疑虑。