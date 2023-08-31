交流站：解读有效亲子沟通

人与人的沟通，重点在于充分听懂彼此想说什么，然后不断完善要沟通的事情，强化了解过程。试想想，如果亲子沟通时能把重点放在了解对方的想法，而不是一味阐述自己的立场和观点，是不是更能达成共识呢？接受彼此观点上的不同，也是一种沟通的成果。

亲子沟通的主角是父母和孩子，但父母能够很好地了解孩子吗？事实上，父母比孩子一般年长20多岁，特别是现在的夫妇都晚生育，要了解孩子的想法有一定的困难。父母在处理自己的事情之余，还有多少时间、精神、能力去了解孩子呢？这不是为父母找借口，而是现实就是如此。父母个人的成长经历，也会影响对孩子的了解和沟通时的态度。

我从事心理辅导25年，觉得现在父母教育程度高，除了解决温饱的基本需求，也应学会了解青少年的想法。青少年在尝试各种事情时，父母常会看不顺眼，因此应尝试多了解孩子在不同阶段的想法，这样与孩子沟通时就不会轻易生气，同时知道怎么引导孩子成长。

其次，父母也可以尝试了解不同年龄段的孩子的学习方式。有些孩子其实是有学习障碍，所以表现不好。孩子可能会因为感到委屈，变得压抑和受挫。其实，每个孩子都有学习的能力，亲子沟通很多时候都和学习有关。如果能了解孩子的学习方式，肯定会有助于更有效地沟通，而不是一味责备。

父母也应学习了解环境如何影响不同年龄段的孩子。这包括家庭环境、邻里环境、学校环境、社会环境、社交媒体等。当父母更了解孩子所处的环境，在沟通的时候就更能设身处地为孩子着想。有些孩子在身处的环境中受到心理创伤，会影响他们的沟通能力，例如目睹家庭暴力的孩子。

在和孩子沟通时，应理解孩子所处的心理发展阶段、行为和思考局限，评估孩子的学习方式，了解孩子的反应。以上主要针对18岁以下的孩子。孩子也应积极了解父母，建立相互理解的亲子沟通方式。良好的沟通，须要大方接纳彼此的意见，不论年龄，平等相待。