交流站：让年长者活得健康快乐

人口老龄化的情况逐年加剧，随着年长病患的医疗和药物负担加重，这个问题确实不容忽视。所以，政府推出了健康SG计划，以更好地应付年长者往后的医药开销。计划鼓励他们选定自己的家庭医生，定期检查身体，如发现患病，就能够提早进行预防治疗，避免病情恶化。

年长者要活得快乐，首先一定要有健康的身体，无论生理和心理都要保持健康活跃。所以政府推出乐龄SG计划（Age Well SG），在全岛设立更多活跃乐龄站（Active Ageing Centre），让年长者参与这些乐龄活动中心主办的活动，如卡拉OK、歌唱班、书法绘画、手工艺制作、烘培课程，也能在乐龄活动中心聊天，打麻将消磨时间。此外，他们也可参加行兼跑、种菜种花园艺、早操和跳舞等户外活动。这些活动都能够增进活跃健康生活，使年长者身心愉快。

由于目前世界局势不稳定，造成物流断链，物价水涨船高。人民的生活费负担随之加重，那些低薪的壮龄年长者，如果身体许可应继续工作，好得到政府“共同前进配套”的就业储蓄花红，减轻生活费负担，并有助于年长者保持身心愉快，不必为三餐而烦恼。

政府也积极在社区增建无障碍设施，营造适合年长者的宜居环境，就是要让住在组屋区的年长者和残障者，积极参与社区活动和方便出外工作和购物，保持身心健康活跃。

年长者也应注意自己的饮食习惯。许多年长者都患有高血压、高胆固醇、糖尿病等，所以在饮食方面要少油、少盐、少糖，吃得清淡些，并多吃水果蔬菜和多运动。这样才能保持身体健康。

俗话说“健康就是财富”，有了健康身体，生活才能过得快乐。