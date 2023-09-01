交流站：老人更需要使用“安行街道”

《联合早报》于8月24日刊登了一则头条报道《“安行街道”五邻里试行路段敲定》。这项计划所选择的路段，是基于那里的行人和脚踏车流量较高，而且附近有巴刹、小贩中心、学校和地铁站等设施。这些地点的交通灯“绿人”的时间将延长，行人等“绿人”的时间会更短。这对所有行人包括残障者、身体较弱者、孕妇、幼童和老年人，肯定会很有帮助，特别是让他们更能安全地越过马路。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士说，希望今年底能开展一些工程，“我们的目标是在2025年底前完成所有工程，但一些计划可能分阶段提早推出”。我认为，如果有更多路段也能够辟为“安行街道”，意味着新加坡将更全面地解决行人过马路的安全问题。

新加坡即将步入超老龄化社会，到时每五个人就有一人在65岁以上。老人所面对的问题很多，幸好政府在打造无障碍环境以及为慢性病年长患者提供完善照护等方面，都做得很好，可谓不遗余力。

但是，多数老人体弱多病，步行乏力；不少因患风湿病或关节炎，举步维艰，须靠轮椅或其他辅助工具代步的人越来越多；因经济条件差，无法雇用女佣照顾年长者的也不在少数。这些老人出门时只好自己勉强推动轮椅，速度十分缓慢。当他们要过马路时，如果交通灯“绿人”的时间太短，会造成不便，甚至安全问题。推出安行街道，对他们来说是好事。

当然，安行街道的实施会使驾驶者花更多时间等候，有些可能会不耐烦。但为了公众的利益，相信多数人都能发挥同理心。