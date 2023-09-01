交流站：教师是阳光下最灿烂职业

最近收到学生的短信：“亲爱的黄老师：祝您教师节快乐。在我心中您像是一盏明灯，照亮了我对幼儿教育行业的热忱。感恩遇见您。”

我隔了七年终于与这名学生（马老师）相聚。我们畅谈家庭和共同的专业。谈到学前教育时，那双闪烁的眼睛流露了对幼儿的爱心、关心和兴奋，令我倍感欣慰。

学前教育教师是幼儿父母之外的第二任教师。能够遇到一位好教师确实是一种幸运。我们谈到家长给予的压力，也谈到一些没有爱心的教师。幼儿教师是一门专业，不只受过专业培训，也有在职训练，最终获取文凭。但对幼儿教育的热爱，单靠读是读不出来的，也不是培训得来的。爱是发自内心的，须要从小培养。

马老师对学前教育非常执着，也遇过不可理喻的家长，在讲述处理事件的过程，重复了“不管怎样，我是爱孩子的”。我看见一个年轻人的成长，对学前教育充满美好憧憬。我顿时感觉新加坡下一代的孩子好幸福，政府发展学前教育的同时，不断地提升本地学前教师的地位，让她们得到社会的认可。像马老师这样有爱心的教师大有人在。

两天后，接到马老师转发的幼儿园教师涉嫌粗暴对待学童的视频，事件令人感慨。学前教育是一份良心工作，是对人类有贡献的事业。把自己的孩子照顾好与教好，努力营造温馨的家庭，能让孩子长大后不会对社会有害，不会拖累家庭。教好自己孩子的同时，又能照顾与教好他人的孩子，那是一种奉献。如果只是为了一份工作，一份薪水，新加坡还有更好的工作选择。

学前教育面对的是人，是新加坡的未来。幼儿也有人权，只是他们还没有语言表达能力，任何欺负和粗暴对待的行为都不应该。换位思考，如果那是你自己的孩子、自己的亲人，又会作何感受？这已不是爱的问题，而是人性的问题。有人天生就不喜欢孩子，若明知自己对孩子缺乏耐心，请别走进这个行业，不要苦了自己，害了孩子。教育孩子，爱是基础，是前提。

事件发生了，法庭自有裁决。身边对孩子有爱心的教师还是有的，我们应继续履行自己的职责，做好自己的本分，为下一代努力。

捷克教育学家夸美纽斯（John Amos Comenius）说：“教师是阳光下最灿烂的职业。”在此，特别祝愿幼教教师教师节快乐。