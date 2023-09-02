交流站：校长以德育人关爱学生

在很多家长心中，好教师能身体力行地教导孩子如何做人，如何培养坚毅的信念。我的孩子就有这么一位好教师，好校长。

对校长印象始于2021年4月，偶然开车送孩子上学，远远地就看到一位男教师站在校园入口，对每一个向他行礼问好的学生回礼。于是我问孩子，“这位教师你认识吗？”孩子的回答让我意外，他说那是他们的校长，还说“校长每天都会在不同的入口处等候同学，从未间断。”原来每逢下雨天，校长都会为下车的同学撑伞。

2021年5月，当时光华学校有两名学生确诊冠病，校长迅速应对，带领学校教师、家长会成员、校友会成员，连夜理清状况，汇总信息，安排学校的消毒工作，及时发信息给所有家长，联系卫生部，争取给孩子最适合的隔离医疗条件，把所有患病学生家长可能用得到的医疗、隔离方面的信息整理成册，发给所有需要的家长。

校友会给所有正在隔离的同学和家长准备必需品，包括药品、消毒用具和补品等，还有教师和同学写来加油打气的祝语，为隔离的孩子和家长带来温暖。据说，孩子隔离了多久，校长和负责教师就有多久没有睡好觉。

再次看到校长是在2022年学校颁奖典礼上。疫情过后，终于恢复了现场颁奖。典礼上校长并没有讲什么大道理，只是分享了一个关于学校一位学生的小影片。这位同学身患重病，病重时还想参加小六会考。台下的孩子和家长都湿了眼眶。校长分享他的人生观，相对于成绩，更重要的事情还有很多。这让我们这些即将面临孩子小六生活的家长和孩子领会到，人生每个阶段对自己要争取的都要全力以赴，可生活不仅仅是成绩，须调整好孩子和自己的心态，积极地迎接小六的到来。

后来从其他家长口中，得知校长的施教之道。每周集会前的阅读时间，校长会拿出一本读物，在一旁静静地陪着孩子阅读，孩子看到校长如此认真投入，也会静下心来好好读书。学校对外参加的大小赛事，哪怕是在周末或假期，校长都会到场支持。

对家长会的任何提议，校长都会认真聆听并给予支持和配合，因为他很感恩家长会为学生所做的一切，感恩家长会为孩子的学校生活提供更好的保障和便利。

光华学校的方小龙校长很符合师者的定义，他日复一日坚持的是对传承华族文化，培养学生品格和感恩之心的坚定信念。方校长曾表示，他只是新加坡教育系统里的一分子，这里有很多像他一样的校长和教师，无时无刻都在关心着学生。我想这就是新加坡教育制度受到这么多人推崇的原因。除了教学系统，更重要的是有这么多有爱心的教师和校长，关爱学生，以德育为重，靠自身的人格和智慧来影响学生。