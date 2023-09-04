交流站：总统选举的三个观察

9月1日是总统选举投票日，我一向喜欢观察身边的人和事，从所见所闻中看人间百态。这次选举也总结出几个观察点：

一、不是每个人都关心政治。8月31日晚上，我从地铁站步行回家，在家附近遇到一对年轻夫妻在遛狗，我听到女士对男士说：“明天要提醒我去投票，我怕会忘记。”我听后真的有点愕然，国家为了总统选举特意放假一天，还有人会忘记去投票？这该是对政治多么不关心才会如此。

二、选举的筹备行政工作仍有改进空间。总体看整个流程，很顺畅也非常人性化。老人和残障者有专门的排队通道，方便他们更快完成投票。我去的时间是早上9时，正好是投票高峰期，一般的队伍确实很长。我在排队时，在选举局网页查看我的投票站的排队情况，结果显示排队人数多于200人，但是没有显示具体人数，如果能提供更全面的信息，就更容易推算等候时间。

完成投票后在组屋电梯遇见一位妇女，她说担心投票队伍太长还没去。我告诉她，年长者有优先通道，不用担心。可见当局为年长者做出的优先安排，应有针对性的宣传，让老人家和残障者安心投票。

三、在投票站，我目睹不少行动不便的老人甚至是坐轮椅的残障者，都去行使投票权。完成投票后，我得回公司上班，就打算通过手机应用叫德士，结果都订不到车，路上也几乎没有德士。或许这一天早上，德士司机都暂时放下赚取收入的机会，先去投下神圣的一票。虽然叫不到德士，但我心里没有一丝抱怨，反而有一种莫名的感动，须要为生活而奔波的一群，依然坚持履行自己的民主权利和义务。