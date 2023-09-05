交流站：百年传承花味更醇香

9月4日的《联合早报》刊登了一张400位“早报人”聚会的珍贵照片，让读者有机会看到一直默默为读者提供精神粮食的《早报》工作人员，对老读者们来说，这可是个意外的喜悦。

我从五十年代开始，就是早报的忠实读者。当年，我父亲是《星洲日报》的忠诚读者。他读完报纸后，我们才敢拿来翻阅，主要是看电影广告。因为我家附近有大世界游乐场，里面有好几家戏院，如青天、环球、大西洋和广东。家人知道我喜欢看这个版块，所以想知道哪家戏院放映哪些电影都会来问我。

在中学时，中文老师规定我们必须阅读报纸上的社论，他说：“因为那是报纸的精髓”。我有一篇作文因引用《南洋商报》连士升写的社论中的佳句而获得高分，这也推动了我阅读社论的习惯，至今未改。

踏入职场后，我有机会接触到不少中小企业的朋友，一旦发现跟企业与国家利益有关的问题时，我就给《早报》的交流版投稿。我的投函经常被采用，其他读者的反馈也一直是积极的，这成为我继续投稿的动力。因此，我与《早报》的关系可说是深厚又有互动性。

在资讯网络盛行之前，《早报》及其前身《南洋》与《星洲》一直都是本地华人社会，尤其是说华语的社群多年来精神上的支柱和交流桥梁。读者们至今仍然支持《早报》，我相信这是因为《早报》是一份有公信力的报纸。报社的信誉就像一朵花的芬芳，有了它才能吸引读者。

《联合早报》的前身《南洋商报》是由华侨领袖陈嘉庚先生于1923年创办，现在《早报》已有了100年的历史。在这个竞争剧烈的媒体市场，能够坚持百年的报纸并不多见，《早报》是一朵珍贵的花。在此，我衷心祝愿《早报》这朵珍贵的花百年香气更浓。