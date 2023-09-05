交流站：多一个园地了解年轻学子想法

《联合早报》于8月28日走进中正中学（总校），举办了首场《青年视角》校园工作坊，由《联合早报·言论》版的评论员为学生讲述议论文的写作技巧。这是《早报》于9月6日（星期三）为在籍学生辟设的新园地《青年视角》的导引活动。这必定耗费不少心思和资源策划、设计和筹备，为培养学生读报的习惯和增加运用华文的机会，可谓用心良苦。看到学生们反应踊跃，我为《联合早报》和这些国家未来的主人翁感到非常鼓舞。

我国学生的华文程度不佳、对华文的学习兴趣不大、教学方式相对而言较枯燥，都是经常被讨论的课题。我国自1966年推行双语政策以来，除了母语之外，其他学科都是以英语教学。我国许多机构的文件与通讯，大多都采用英文，如此一来，有些孩子真的很少机会接触华文，学习华文自然也不容易。将来《联合早报·交流站》增设《青年视角》后，能给中学、初级学院和大专学生带来多一个接触、学习和运用华文的平台，让他们学以致用，这样的突破，任重道远，意义重大。

沟通是人与人之间最重要的互动形式，它奠定了彼此促进了解的基础。语言能力在理解与表达上起着决定性作用。近期的民选总统候选人之一的黄国松就曾说，以后要学习华文。他意识到，懂得华文能更贴近许多民众。候任总统尚达曼曾唱过一首《月亮代表我的心》，打动选民的心。已故建国总理李光耀曾以马来语发表群众大会演说。工人党前领袖刘程强曾在竞选集会上用潮州话发言，赢得后港选民的支持。可见，语言（尤其是母语）跟沟通的成效有着密切的关系。

如今，我们必须认真与迫切看待青少年面对的种种课题，例如：心理健康、吸毒、抽电子烟、线上游戏成瘾、学习压力甚至同性恋议题等。将来有这样的学生园地，可以让青少年抒发他们的感受和想法。家长、校方和有关当局可以从中更了解年轻人的心声和想法，并根据情况作出适当的调整或安排。教育部以及有关当局也可以从中发掘新一代精通双语的人才。

青少年日后也能通过投函《青年视角》，训练观察力，增强表达能力。当年我在立化中学求学时，梁环清校长经常敦促我们把华文学好，因为当时“中国是条等着腾飞的巨龙”，后来果真如此。把华文学好，可以增加多一个到不同国家发展的途径。

期待《青年视角》从9月6日开始，每逢星期三让更多读者了解年轻人的心声。