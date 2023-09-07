交流站：冠病未除口罩不可弃

新加坡从去年月4月1日起全面开放边境管控，然后从今年2月13日起宣布全面解除口罩令。随着绝大多数国人都注射了疫苗，之后没再发生大规模确诊病例，或令人震惊的染病数据，让人似乎觉得冠病已从我们日常生活中消失了。

不过我最近的两个亲身经历，让我了解到冠病并未消失，我们应当继续保持警惕。我上个月到中国出差，在那里，不论是机场、高铁，或是商城等人流多的地方，都有广播提醒人们继续戴口罩，以防病毒传播。但据我的观察，戴口罩的人寥寥无几，不少人都是手机贴耳，旁若无人地大声讲话。

某日，当我准备由地铁转换机场高铁时，一走出地铁站口，我突然流鼻涕，速度快到我根本来不及用手去遮挡，更别说用掏出纸巾来擦拭。我突然意识到，或许病毒还在空中飘动，寻找突破口。所幸我已经注射了疫苗追加剂，身体有足够的抗体。

9月1日，我们全家完成总统投票后回到家里，我的妻子感觉到身体不舒服，喉咙肿痛，脸也热得发红。抗原快速检测（ART）检测显示两条红杠，证实感染冠病了。第二天，我女儿也不舒服，经检测后，也是两条杠。我们一家四口人立即进行相应的隔离。周末，妻子工作的教育机构在群组里发出信息，告知学校有好几个工作人员都感染了冠病。

根据新加坡卫生部的每周数据，8月20日至26日的确诊感染冠病的人数预计有6650人。本地研究团队研究证实，冠病奥密克戎毒株与原始毒株的血清型不同，人体通过接种或感染原始毒株所获得的抗体，已无法有效抵抗奥密克戎最新的变种毒株。冠病病毒已经发生多次的演化，不是更具有传染性，就是对阻止感染的抗体具有抵抗力，现有的技术或许无法根除冠病病毒。根据新闻报道，美国冠病病例和住院人数近日也大幅上升，白宫前首席医疗顾问福奇也再次呼吁人们重新戴上口罩。

我觉得无论是出国公干、旅游或者是在国内外出，凡是在人多的公共场合包括乘搭公共交通工具，还有必要继续戴口罩。我的背包里无时无刻都备有口罩，而且我准备近期再去打一支疫苗追加剂。我也想提醒人们不要掉以轻心，我们一定要随时做好准备，平时做好预防措施，不能让冠病病毒再一次打乱我们的生活。