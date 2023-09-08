交流站：百年如新——《早报》全新改版有感

9月6日的《联合早报》以焕然一新的封面呈现在读者面前，衷心希望《早报》能继续提供更多、更好、多样化和具有看头的报道。

拜读了华文媒体集团社长李慧玲《油墨将尽的百年思索》，从怀念油墨的味道，到感叹这逐渐消失的味道，让我感到惆怅。总编辑吴新迪《告读者书 不离不弃 守候百年》，他感谢读者这些年来衷心支持，希望大家继续与《早报》同行相伴。执行总编辑韩咏梅《走过世纪早报 归来仍是少年》一文，谈到《早报》数码化转型的源起与挑战，希望早报人任何时候都将保持少年的壮志，在任何时代都保持创新精神。

读了他们的长文细诉，我倍觉感慨。他们不辞劳苦，默默耕耘，坚持维护着华人华语的火种，至今不懈。我对他们肃然起敬，但也不忘记幕后的全体工作人员和报业老前辈们的支持和爱护。他们辛勤工作，使《早报》得以留存至今，继续发出光芒。

《早报》已经撑过100年。新时代的使命更加艰辛，投身其中既要有雄心壮志，心怀梦想，又要脚踏实地，努力工作。

我国报业经历了一百年的历程，走过了荆棘丛生的道路，在惊险、多变、不稳定的世局下逆境求存，真可谓难能可贵，值得赞扬。未来的世局必定更加风云万变、险象环生，如果我们只是顺其自然，不求创新与改革，那么销声匿迹就是迟早的问题。

《早报》从泥泞中崛起，必会永远潇洒地走下去。我相信再过一百年，《早报》也不会消失。