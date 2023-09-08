交流站：珍惜百年“老店”的文化底蕴

为了与时俱进，我读报的习惯早已从手蘸“油墨香”转换到手刷“数码清”的日常。这个过程横跨至少40多年。回顾油墨香的年代，我通过报纸认识了生活之外其他丰富的各类知识。每天拿着报纸阅读已经成为习惯，只要一头载进去，里面总有感兴趣的另一个世界。随着年龄增长，读报时所关注的内容，随着不同年纪和喜好而有所改变。

1980年代读小学的时候，读报的趣事是看漫画、剪贴精美的动物图片和阅读刊登在学生栏目里的作文。1990年代读中学时，读报的趣事是看世界局势、剪体育赛事图片和阅读副刊里的诗歌、散文和小说。2000年后，读报几乎是忙碌工作后难得奢侈的享受，阅读过程总是“匆匆瞥之”，只有时间关注对自己生活影响至深的事，毕竟柴米油盐酱醋茶是生活永远挥之不去的事。2010年至今，阅读的报纸不一样了，但渊源一脉相承。

说起我对这份“新报纸”的第一印象是，“贴近民声，透视全球”。因为对新国度的陌生感，所以我透过它进一步了解社会里人民生活的方方面面。同时，也透过它试图看清全球的变化与趋势，以满足自己在政、经、文、教方面的求知欲。很多时候，因为职业习惯，经常会改编新闻作为学生阅读的材料。

恰逢《联合早报》百年报庆，想抒发这些年读报给我带来的一些感触。所谓“秀才不出门，能知天下事”，指的是阅读新闻的重要性，然而报社的立场、观点和关注的面，会深深地影响“报格”，也是吸引读者认同感的关键所在。报章的笔调是亲国家、亲政党、亲老板、亲民、亲商，还是保持独立精神，据实报道真相，读者一目了然，因为他们心中都有自己衡量的一把尺。

时至今日，新加坡已俨然是一个国际大都会，《早报》的对象除了本地深谙华文的读者，还有很多中港台澳外派到本地公干、留学、短期交流、打工等生活的国外中文读者，还有世界各地的海外读者。读者群已改变，也面对其他华文电子媒体的竞争。选择哪些能够吸引读者的内容，挑战编辑和记者敏锐的新闻触角。

如何广泛报道本地新闻，以及传达政府的政策、环保绿化、安全有序、城市特色、全球视野以及多元文化坐标？这似乎已经不是一个独立的报业集团可以轻易完成的艰巨使命。接下来，如何结合身边的各种资源，开拓新思路，就是这家百年报社在未来要努力的发展方向。

百年历史是文化底蕴，不是岁月积累的品牌老本，倘若稍有不慎，“老店”被时代洪流所淘汰是常有的事。

我很高兴有机会与《早报》共享百年报庆，因为它依旧是我生活中的一部分。读到“百年如新，《早报》有大家的脚印”这句话，我有感而发。至于“细水长流”，但愿朝夕如此。