交流站：反思幼儿园虐童事件

不久前曝光的幼儿园老师虐童视频，引起舆论的轩然大波。我觉得大家该冷静下来，想想问题到底出在哪里。我认为，我们除了须要提升一部分幼教教师的职业修养之外，还有很多方面也应做出努力，改善学前教育行业的一些不足之处。

首先是幼儿园的内部监管。如果校长平时对教师的行为有足够的监督，并为教师的工作提供足够的帮助和指导，很大程度上可以避免教师出现过激的行为。当然，这里也要对管理层提出另一个问题，那就是如何界定教师处理问题的权限？遇上特别好动调皮的孩子，当“爱的教育”失效时，教师还有哪些应对方法？管理层应有明确的指示，让教师的课堂纪律管理，不至于束手无策。

其次，在培育孩子方面，父母的责任也不能缺席。父母应多给教师一些理解和支持，积极参与幼儿的基本教育，让教师把精力放在更重要的事情上。我的一位幼师朋友说，一些父母经常给教师布置各种琐碎的任务。有些家长曾要求教师想办法让不爱喝水的孩子喝完几壶水，而且必须全部喝完，甚至会在接孩子时检查水壶或回家检查孩子的尿液颜色，确认教师是否有完成给孩子喝水的任务。我觉得，家长可以请教师帮忙监督并鼓励孩子喝水，但强迫教师做这些事，就不太合适。

幼师的职业定位、校长的职责、教师与家长之间的关系，也应明确界定。我觉得主管幼教的政府部门，应多关注幼师的职业定位问题，让这份职业获得多一点尊重。在校园管理制度方面，也明确幼儿园管理者的工作内容、管理方法，防止失当行为的标准作业。当局也应向家长解释幼儿园或托儿服务的责任范围，避免对教师有不切实际或不合理的要求。

这些改进建议，对提升整体学前教育行业的环境生态，甚至整个幼教行业的发展，都非常重要。