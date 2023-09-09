交流站：公园连道可设亲跑步者设施

前些时候去日本公干，顺便在酒店附近的目黑川跑步。这条东京著名的跑步路线，风景优美没得说，但因为要和电单车“分享”道路，跑步时总是心惊胆战。但是，好处是路边随处可见自动贩卖机，可以随时购买饮料解渴。另一个暖心服务是东京市中心的很多地铁站附近，都设有跑步服务站（running station），供跑者租用储物柜寄存衣物，也设有淋浴设施。

对运动和健身爱好者来说，新加坡的公园连道也算是一片福地。每天清晨，在风景优美和空气清新的公园连道跑步，不用担心电单车挤道，也不用担心汽车排放的废气，实在是太幸福了。美中不足的是，如进行马拉松训练，沿途如果没有家人或朋友帮忙补给，就会有点麻烦。

多数的公园连道路段，都没有设置饮水机，也没有饮料自动贩卖机。有的路段附近有便利店，但售价偏贵。几年前我曾致函国家公园局，建议在公园连道设置饮料自动贩卖机，公园局答复说在公园连道铺设电线很困难等，结果就不了了之。直到最近，看到东部的公园连道新开发的路段，已经设置饮水机，希望这项设施能够推广到其他公园连道。

此外，新加坡的许多地铁站，还有很多未善用的空间，为何不将其改造成付费式的储物柜、更衣室和淋浴设施，方便跑步者和脚踏车骑士使用呢？尤其是还在兴建中的汤申—东海岸线，途经公园连道，非常适合提供这类设施，方便公众搭地铁到这些地点跑步和运动，相信会很受国人欢迎。