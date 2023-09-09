交流站：数码化也应顾及年长者

我是1950年代出生的，真实体会了风调雨顺、国泰民安的幸福生活，一直庆幸自己是新加坡人。

大半辈子勤恳地工作，退休后赶上地铁路线建设得四通八达，各处的美食都能轻易地前往品尝。能安度晚年，享受暮年的美好时光，我满怀幸福感。然而，数码化的时代开始了，步伐很快，我工作时虽曾接触过电脑，可还是赶不上现在的发展步伐，有种举步艰难的无奈。

现在偶尔上餐馆，大多已没有服务员站在身边为你点菜，须要自己扫描二维码，在手机或餐馆的平板电脑上点餐。去综合诊疗所看医生、向建屋发展局提交家里须维修的项目时，都得上网预约时间。

我在建屋局服务了大半辈子，这些上网的事，对我其实不难，可是想起居住在一房式或两房式租赁组屋的居民，我就可以想象得到，对他们而言，上网、数码化，真的太难了。

虽然说，许多民众俱乐部都有数码大使给予一对一的指导，协助年长者掌握新科技，但实际的情况是，这些年长者学了若没经常用，一般都会忘记如何操作。

我曾看过一篇文章，描写某个地方的村民完全拒绝科技，日子依旧过得好好的。我们一直在追赶科技和数码化，但生活却不见得更快乐，令人质疑追赶科技到底是为了什么。

这当然是一种玩笑话，因为谁也阻挡不了时代前进的步伐。我们那个年代出生的老一辈，深深体会到变化太大也太快了，都追得很辛苦。

现在不熟悉科技，想要轻松自在地度过晚年可真不容易，经常需要年轻人从旁协助。所谓靠人不如靠己，老年人本可过得轻松，却因数码化步伐加快，变得须要依靠年轻人，有时候他们还会觉得不耐烦，数码化反而加深了老年人的不快。

科技发展的步伐不会为老年人停下脚步，可在迅速发展和提升的过程中，也应回头看看，老年人是否还跟得上。