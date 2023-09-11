交流站：写在2023年教师节

我在踏入教育领域后，曾有人形容教师的工作为“当一天和尚，敲一天钟”，这说法着实讽刺。教育不应成为一份上下班刷卡的工作，但现实有时会偏离初衷。作为一名从事教育工作七八年的人，我竟然从未想过教育可以如此伟大。

作为新手妈妈，我开始认真思考教育的问题。过去参加校外培训时，那些令人震撼的言辞，似乎一直在我的耳边回响。正如台湾教育学家蓝伟莹所言，一个人一生的坚持，只是因为认为那是一项至关重要的事。

然而，不仅仅是教育工作者可以伟大，家长也可以。家庭是孩子最初受教育的地方，不论它简陋或奢华，只要充满温暖和爱，对孩子来说，就是最美好的地方。

我们谈论教育时，通常集中在体制内。然而，我在体制外认识了一位教育工作者，他在过去的两年里举办了多场免费的阅读讲座和课程。他对阅读和教育的用心打动了我。他说，阅读始于孩童，源自父母，涉及培训教师如何教与学。

与他交谈，没有任何隔阂，他的谈话流露真诚的情感。他深信教育的力量，认为教育可以改变未来。他所做的，就是让教育变得可见。他走过一条漫长而艰辛的培训教师之路，从一个人，到两个人，最后到一群人。每场培训课程都凝聚了一群人的力量，触动了一群人的心弦。

体制内的教师培训主要提供与课程内容和教学示范相关的课程，而体制外的培训可以引进不同领域、不同国家的专业人士，尤其是注重实际课堂教学的培训和特色教学，这是教师难得的学习机会。教师培训课程可以开拓教师的视野，提高教学深度，开启不同的学习方式。体制内外的培训都有重要作用，可惜的是，体制外的教师培训课程依然稀缺，很多相关机构没有兴趣或能力提供这样的培训，因为这并非易事。

感谢体制内外的教师的共同努力，让我们看到教育的希望。你们的分享和教导给了我们这群新晋老师极大的鼓励和支持。如果没有你们的坚持，年轻的新教师可能无法坚持下去。因为有了你们的坚持，我们才能够继续坚守岗位。感谢所有在华文教育领域努力的教育工作者，因为你们，我们感到幸福和充满勇气。祝愿所有老师们，教师节快乐。