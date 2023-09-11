交流站：租地铁站店铺的惨痛经历

我于2020年11月向SMRT承租了丹戎巴葛地铁站内的一间小店面，经营咖啡档。在与SMRT洽谈租约时，还是处于冠病疫情阻断措施期间。本以为等我拿到店面，装修好开始正式营运时，冠病疫情应会过去。但人算不如天算，在经营的这段期间，蒙受了很大的亏损。虽然，这段期间政府给予了租金援助和员工的工资补贴，但对于我们这些在市区商业地带，完全靠上班族才能维持生意的商家来说，只能稍微减少亏损。经历了两年多冠病疫情的反复，很多情况都已改变了。

疫情过后，居家办公似乎已成为很多公司的新常态，而我在这里死守了两年多的时间，也只有在今年农历新年后才看到一丝曙光，勉强有一点收入。或许很多人会质疑，既然一直亏损，为何还要坚持营运？

其中的原因，关系到第一年向SMRT管理层申请援助时的条件。当时的负责人给予了五个月的部份租金回扣，但条件是要我签下三年的租约，如果三年内毁约，我就必须赔偿这笔回扣。当时也一直寄望全面开放后，情况会好转。今年初原本有人愿意接手我的租约，但在征询SMRT时，得到的答复是，SMRT今年底会收回这里的所有店面进行翻新和重新规划。于是，接手计划泡汤了。

近日收到SMRT的电邮，被告知年底租约到期后，可以与我续约至明年底，但却要起租金。据我向左邻右舍的租户了解，他们的租金都比我的低，而我的店面是地铁站里最小的，租金却是最高的。对于其他租户，SMRT为吸引他们留下，都给予减租，为何我的租金反而要提高？

想想近三年来，包括装修费用在内，就整整亏损了10万元，这段惨痛的经历换来的居然是进一步涨租的消息，真是情何以堪。