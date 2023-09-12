交流站：多管齐下打击网络犯罪

新加坡美丽的风景线背后，是否已成了跨国犯罪集团的避风港？价值不菲的豪华洋房，是否隐藏着不可告人的秘密？庆幸新加坡警察部队，在关键时刻，捣毁了一个金额庞大、组织结构复杂，涉嫌跨国洗钱的团伙。

过往几十年，最常见的犯罪行为是持械抢劫；进入数码年代，高科技成为他们的“武器”。从个人发展到团伙，虽然似乎没造成人命伤亡，但却让受害者蒙受不轻的财务损失和精神打击，甚至可能让他们的生活和命运发生巨变。

电话和网络犯罪越来越猖獗，犯罪团伙跨国跨境干案，各国的管制、执法力度，是否受到国情国法所限，而无法让原来的刑罚力度起到有效的阻吓作用？

目前各个国家机构有自己的犯罪数据库，但这些信息很少超出一个国家的边界。国际刑警组织的数据库则可以追踪世界各地的罪犯和犯罪趋势，特别是通过授权收集指纹和面部照片、通缉犯名单、DNA样本和旅行证件。随着跨境网络犯罪情况越来越严重，各国可以再加强分享犯罪者的资料，以便在签发入境签证前就可以更有效地阻止他们的入境。

海关人员随机抽查入境者的手机和随身电脑，这在美国机场很常见。新加坡和其他国际机场可否仿效？这可能会延长通关的时间，但若能划分新区域专门检查电子器材，应该可以减少对入境程序的干扰，却能协助阻止罪犯嫌疑人潜入国境。

所谓重赏之下必有勇夫。当局可以实施奖励计划，鼓励知情者向当局举报可疑的犯罪行为。当然，若告密者蓄意提供虚假信息，误导或影响警方的查案工作，则会得到相应的惩罚。举报者的身份应该获得保密，人身安全应该获得保障。

那起严重的涉嫌洗钱大案，显示可能有外国犯罪团伙，已在我国运作了一段日子。我国必须与世界各国的警方通力合作，彻底根除这些跨国犯罪、诈骗和洗钱团伙。