交流站：准备华文口试须打好基础

今年的普通水准及小六会考口试已经结束了，网络上对押中话题的讨论还意犹未尽。我想对此谈谈自己的看法。

小六会考华文考试总分200分，口试就占50分。这个比重凸显了口试的重要性。

在日常沟通交流，我们一般不会太在乎说话时用词是否严谨、语法是否正确，但口试则不然。口试时不能随心所欲、不规范地拼凑词语。口试还要求学生围绕主题，逻辑清晰地表达自己的观点与想法。这种语言能力并非一朝一夕就能拥有，须要长年累月的训练与实践。

所谓押中考题，其实是因为平时练习的话题足够多，涵盖范围够广，考试题目正好与平时练过的话题类似。出现这种情况时，我认为用押中考题的说法是不准确的。希望大家对考题不要有投机的心理，千万不要把希望寄托于猜题，而应该扎扎实实地练习。

近几年来，无论是中学还是小学的口试越来越灵活，考官会由一个主题延伸到另一个主题提问。因此，即便猜中与考题相关的话题，如果学生自身的基本功不够，面对稍加改动的提问方式时也会不知所措。

要如何为口试作准备呢？在日常学习中，教师可给予学生正确的指导，让他们培养平时多阅读的好习惯，关注新闻时事和热点话题，拓展思维，激发学生主动思考的能力，引导学生如何分析问题，训练口语表达能力，让学生针对生活中的事物与现象发表自己的见解。我想这也是教育部考核学生口语能力的初衷。

口试能够靠背参考答案吗？这里有一些小技巧跟大家分享。口试参考答案对学生固然有帮助，但不能死记硬背，不懂得变通。千万不要一看到类似话题，就把所背的内容像竹筒倒豆子一样，全倒出来。参考答案通常是针对一个话题阐述观点，用词准确，语句通顺流利。学生多读参考答案的确能训练语感，学习表达方式，也能够在模仿的过程中消化吸收，提高自己的表达能力。有选择地背一些资料中的句子，可以为口试锦上添花。

在备考阶段，不同类别的话题尽量多练习，学会清晰有条理地表达自己的想法，面对一个话题，从不同的角度分析，再做针对性的总结。希望这些建议能让学生参考和得到启发。