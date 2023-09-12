交流站：加强执法力度遏制诈骗案

近期诈骗罪案频频发生，可说是陷阱处处，圈套让人防不胜防。现在就连上网购买月饼，也可能会遇到诈骗团伙，一旦不慎点击网络链接，就会无端端被骗走金钱。更令人难以置信的是，就连公积进户头里的存款也不安全。

诈骗受害者已不再只是年长人士，或者一些无知的人。哪怕是一些高学历的知识分子、专业人士，也会受骗。诈骗团伙真的是“伎俩高超”，不择手段。网络的普及化似乎提高了人们被欺骗的概率。我们要提高警惕，使用网络时谨慎对待，不要轻易泄露个人财务信息，洞察任何不良意图，才能避免上当受骗。

对于网络上不熟悉的内容，尽量不要去接触；对于任何陌生来电，也不要接听，更不要轻易相信陌生人的话，以避免落入圈套中。我们做人处事要脚踏实地，不要只想着怎么样可以轻易赚到钱，所谓天底下没有不劳而获的事情，不要贪婪，也有助于避免遇到诈骗事件。

警方应加强执法力度，保障人们的财物安全，对于涉嫌诈骗的行为，一定要将不法分子绳之以法，不能够让这些人逍遥法外。国人也应该对执法者有信心，增强警方的公信力。对于被捕的嫌疑犯，执法当局必须彻底查处，严厉打击，果断严惩，甚至加重刑罚，考虑鞭刑，才能够阻遏诈骗团伙作恶。

新加坡是一个法治社会，希望我国的法律能够保障国人的性命和财物的安全，对于日益增多的诈骗案，必须加强取缔，这样才能挽回人们对执法单位的信心。