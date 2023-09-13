交流站：浪费食物情况应被重视

《悯农》这首古诗写到：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”诗中最后两句成为珍惜粮食的名言。我们应珍惜每一粒米，每一棵菜，因为这是对历经千辛万苦，将粮食带到我们面前的农民最基本的尊重。但在现实生活中，并不是所有人都心存应有的感激，或理解珍惜食物的重要性。

我经常在学校食堂的餐盘归还箱中，看到许多没吃完、被浪费的食物，总觉得，这是必须更正的心态。这不仅是学生，就算在小贩中心，也看到许多成人有同样的行为。

首先，在学校，这些食物不应该被倒在餐盘归还箱中。这样不负责任的行为，会给校工或摊主带来麻烦与更大的清理工作量。我们应该杜绝浪费食物的行为。世上仍有不少贫困地区的人民，生活和居住条件差，每天还挣扎着希望能够填饱肚子。他们过着有一顿没下顿的生活，渴望能过上不必担心没有食物的日子。

可是，今天许多丰衣足食的年轻人，从来都没有意识到这种困境的存在。从小就在温室长大，过着饭来张口衣来伸手的生活，又怎会理解没有饭吃的痛苦？所以，我们真的须要用心解决浪费食物的问题。虽然改变整个社会十分艰难，我们可以从小着手，从家庭和学校着手，培养年轻一代建立正确的饮食态度。

在学校，校方应与食堂摊主协商，推出份量较少的餐食选择。毕竟，有些学生食量不大，他们可能也不想浪费食物，但因为胃口小而别无选择，只好倒掉。如果能够有这样的选项，相信可以减少浪费食物的问题。学校也可以向学生展示一些真实的贫困案例，让大家了解珍惜食物的重要性。学校也可以举办活动，推广“光盘行动”。

从社会层面而言，相关政府部门也可以考虑扩大宣传和民众教育的力度，提醒国人要珍惜食物，培养正确以及负责任的价值观。

若这些建议能落实，相信食物浪费的问题可以有较显著的改善。这些可能只是小小的举措，但不管怎样，只要有所行动，就肯定有人支持。希望浪费食物的问题能得到重视，被更多人看见。