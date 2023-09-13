交流站：学生应培养健康饮食习惯

许多学生都不太注意饮食健康，经常吃快餐和零食，不吃正餐。

我发现好些同学都不太喜欢吃健康的食物，因为觉得不好吃，为了好吃宁可选择不太健康的零食。学校食堂虽然售卖早餐，但是许多学生都没有吃早餐的习惯。每天上课，学生只有一段休息时间，有时放学得很晚，如果有课程辅助活动，甚至会待到傍晚6时左右。但是，学生宁可饿着肚子，等到离开学校才去买零食吃，而且还经常选择油炸食品。

食堂的好些摊位附送水果，希望学生吃得健康些，能够吃到“健康餐盘”所推荐的项目，但很多学生都选择不拿。目前，一些摊位还是有售卖油炸食品，虽然价格不便宜，可是却很受欢迎。学生虽然一般都知道吃正餐的重要性，可就爱选择买一些“垃圾食品”，为了一时之快，影响自己的健康。教师会经常给予指导，劝说学生购买健康食品，但不少人把它当成耳边风。

物价上升，学校食堂售卖的食物也一直在涨价。有些食品不但卖得贵也不健康，比较健康的蔬菜水果等，价格较便宜但却不受欢迎。那些油炸食品，虽然价格提高了，同学的用餐习惯却没有改变，完全没有按照“健康餐盘”的要求。

要学生吃得健康些，并且养成定时吃正餐的习惯，推广健康餐盘的概念须要加强。

第一，目前学校食堂的摊主允许学生单独购买油炸食品，或许校方可以规定，油炸食品必须搭配健康餐食一起售卖。这样一来，学生如果想吃油炸食品，就必须同时购买类似蔬菜等健康套餐。这会让学生想一想他们应吃些什么，希望能够提高他们吃一些健康食品的机会。

第二，早餐时间不让摊主售卖零食。因为早餐对还在发育的学生是很重要的。这样一来，至少能够确保同学在早上吃的东西都是健康有益的。

第三，学校食物的价格应保持价廉物美，特别是健康食品，这或许能鼓励学生多吃健康餐盘的项目。

处于成长阶段的学生，如果饮食习惯不健康，将来会造成很大的影响。希望以上的建议，能够得到各校校长的支持和考虑，建立更健康的校园饮食文化。