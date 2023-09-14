交流站：谁能协助缓解食物价格飙涨？

《联合早报·交流站》于9月11日刊登了吴树平读者投函《陈笃生医院餐厅茶水涨价太厉害》。我非常同意吴先生的反馈。

我最近身体有恙，往返陈笃生医院多次，最后一次久候两个小时才结束看诊，难免要找点吃喝。那里的茶水摊换了经营者，售价也提高了，一杯淡奶茶居然要价1.70元，比其他商业食阁的1.50元还要贵。我另外点了一盘杂菜饭：一份肉、一份蔬菜和一份鸡蛋，得付5.60元；不久前在其他食阁吃类似菜饭才3.30元。

既然是公共医院，餐厅饮食价格照讲不应贵得太离谱，但事实却不是这么一回事。我上次去陈笃生医院，也不过是今年初的事，短短几个月饮食价格就起了不少。医院内虽然有一些小餐厅，但食阁只有一处，人流量大，即使到了下午4时左右，食客仍然不少，生意很好。医院管理层是否应考虑增设食阁，一来可分散人潮，二来希望有了竞争，食物价格有望下调。

食物价格高涨是全球性的问题，一时半刻也无法解决，只是希望涨幅尽可能保持在合理的范围内。商家虽然须要赚钱，但也应考虑到普罗大众的生活负担，基于同理心，应让这匹脱缰的“涨价野马”暂缓冲势。

此外，星展银行每周五让用PayLah!买餐饮的用户，可得3元回扣的做法相当可取，希望其他银行能仿效，协助减低一点通胀造成的冲击。