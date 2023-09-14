交流站：认真看待校园电子烟问题

《海峡时报》于9月10日报道了本地三所大学（新加坡国立大学、南洋理工大学和新加坡管理大学）学生宿舍内吸电子烟的猖獗现象。报道除了访问学生对电子烟与校方管制措施的看法，也有校方与教育部的回应。

看了这篇报道，我想提出个人的看法，同时向各所大学与教育部提出诉求。

从受访学生的回答可看出，他们虽知道吸电子烟是犯法的，仍公然在宿舍里吸。主要原因是觉得校方巡逻和取缔行动既不频密也不严厉。也有学生认为，校园内关于电子烟的危害与非法性的宣导信息并不多。

校方则表示，已通过迎新会和宿舍协议书等渠道宣导，也有安装监视摄像管制。但试问这类一成不变，且被动的管制措施，能起到什么作用呢？要有效遏制校园电子烟猖獗的现象，和成功创办大学是同等重要的。肩负教育莘莘学子重任的大学管理层，应以重视大学国际排名一样的积极性，解决电子烟客猖獗的问题。

根据报道，教育部强调违法吸电子烟的数据很低。但数据低，是有效执法的结果，还是疏忽或没有积极执法的结果？既然连学生都觉得校方的管制不够频密，那得出的违法数据当然会很低，但却不代表问题不存在，或管制措施有效。

新加坡于2018年果断禁止电子烟。但遗憾的是，公众吸电子烟的现象越来越普遍，如今连大学宿舍也成为重灾区。

恳请各所大学与教育部认真看待这个问题，积极有效宣导、加强管制和落实取缔措施，更彻底果断地遏制伤害年轻人的电子烟。