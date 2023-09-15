交流站：让老龄化社会更安全

新加坡预计将会在2026年步入超老龄化社会，有21％人口超过65岁。“乐龄”表面上好像是个令上班族向往的名词，退休后似乎可以安享晚年，但我们的社会还是须要为老龄化做进一步的准备。

无可否认，政府已经努力在做了。例如在基础设施方面，增设无障碍斜坡走道；卫生保健方面，给予乐龄医药优惠，推出乐龄SG计划、健康SG计划，敦促年长者更注意身心健康。

我今年70岁，退休后时间多了，会经常到小贩中心用餐，搭地铁到处逛逛。从中我观察到有些不足，甚至有些地方急待改善，希望有关当局能及时采取行动。

小贩中心附近的人行道上，多了许多脚踏车和电动代步工具，许多骑士横冲直撞，不遵守规矩。

我曾目睹几起撞人的事故发生。走在这些地方时，真的是“步步惊心”，担心意外发生在自己身上。曾经看到一位老妇人被撞得倒地不起，必须呼叫救护车紧急送院治疗。

一些原本为残障人士设计和使用的设施，却被其他非残障人士滥用，甚至某些四肢健全的人，假装行动不便，要靠车长帮忙上下巴士，真的太过分了。

我希望类似小贩中心附近、人流量多的地方，应禁止骑行，让行人尤其是年长和年幼者，都能有一个安全步行的环境。

希望有关当局重视脚踏车和电动代步工具在人行道上横行的严重问题，及早推出一些条例或措施，避免不必要的伤亡。