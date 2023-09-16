交流站：春风化雨润物无声

教师节前后，小妹在脸书上转发了一篇文章，很有教育意义，借此分享，表达对教师的敬意。

故事讲述一位年轻人，遇到一位老人。年轻人问：“您还认得我吗？”老人说不记得了。年轻人告诉老人，他是老人的学生。老人问：“你现在从事什么工作？”年轻人回答：“我当教师了。”老人问年轻人为何决定当教师？年轻人则告诉他过去的一件事。

当年，年轻人看见同学戴着一只漂亮的新手表来学校，他很喜欢，于是从同学的口袋里偷走了手表。不久之后，同学发现手表不见了，立即向教师报告。那位教师就是现在这位老人。教师对全班同学说：“这个学生的手表被偷了，谁偷了请归还。”

年轻人并没有归还。于是，教师关上了门，要所有同学站起来围成一圈，他要一一搜查同学们的口袋。但教师要大家闭上眼睛，这样大家就只会知道找到了手表，但不会知道是从谁的口袋里找到的。

当时同学都照做了。教师从一个口袋搜到另一个口袋，最后在年轻人的口袋找到手表并拿走了。可教师并没停下，继续搜查每个人的口袋。教师搜完后，让同学都睁开眼睛，说手表找到了，可却没说从谁身上找到的，也不再提那件事。那一天，教师挽救了年轻人的尊严。年轻人觉得那是他一生中最羞耻的一天，于是发誓绝不再偷东西。教师当时并没把年轻人拉到一边训话。多亏了这位教师，年轻人得到启发。明白一个教育者的伟大。

年轻人问老人，“您还记得这件事吗？”老人答：“我记得有这件事，我从某个口袋里找到手表，但我也不知道那人是谁，因为老师当时也是闭着眼睛的。”

仅以这个故事，感谢所有伟大的教师。