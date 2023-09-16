交流站：多次帮助解决天花板漏水问题

谨答复《联合早报·交流站》于8月30日刊登的陆秀琼读者投函《组屋天花板漏水求助无门》：

建屋发展局组屋单位的维修保养主要由屋主负责。不过，为协助屋主进行必要的维修，建屋局透过友好协助计划（Goodwill Repair Assistance Scheme）提供协助，由建屋局与楼上楼下的屋主共同承担维修费用。顾名思义，这是一项出于善意的协助计划。

天花板漏水通常是指水从楼上单位经混凝土墙板，渗漏到楼下单位的天花板。这通常是由于地板中的防水膜和水泥层磨损造成的，尤其是在厕所和浴室等处。视乎漏水的原因，屋主和楼上邻居可能须共同聘请承包商，并决定最适合双方需要和情况的维修方法。

陆女士和她的丈夫在投函中说，建屋局没有跟进他们最近对组屋天花板漏水的反馈。相反，自2013年以来，建屋局多次与两人接触，并通过友好协助计划和2019年在他们的组屋完成的家居改进计划（Home Improvement Programme），帮助他们修复漏水的天花板。今年3月，陆女士的丈夫通知说，住家厨房的天花板再次漏水。我们检查后发现，虽然受影响的部位有点潮湿，但并没有漏水。为了查明湿气的源头，我们尝试联系她楼上的邻居进行检查。遗憾的是，屋主长期不在家，以致联系不上。

8月30日，在收到陆女士的反馈后，我们再次走访楼上单位，这一次，屋主的一名亲戚在家。我们检查后发现，厨房水槽排水管严重堵塞，造成水槽下方积水，进而导致陆女士住家的天花板漏水。我们当天就清除了堵塞物，并通知陆女士的丈夫监测情况。如果再次漏水，也请他们与我们联系。

（建屋发展局区域总经理（西区）何书毅）