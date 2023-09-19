交流站：新谣传承的反思与建议

我与二一小组今年又有机会参与即将在9月30日于淡滨尼天地（Our Tampines Hub）举行的“明天41”新谣演唱会。这次的演出对我们别具意义，因为今年也是二一小组成立40周年。

上一回参与是在2018年，地点是新加坡室内体育馆。之后因为冠病疫情暴发，许多演出都停摆，新谣演出也不例外。大家都非常期待早日雨过天晴，再见风雨后的阳光。今年大家的期盼终于实现了。

今年的演出名单格外热闹，许多新谣元老都会来与国人一起叙旧欢唱。更难得的是，主办方今年是以赠票方式，让8000位民众免费观赏演出。演出地点也在社区，仿佛回到当年新谣在百胜楼书城、学校及民众俱乐部等公共场所的近距离演出情景。在兴奋之余，也不忘为新谣的前途作些反思与建议，因为新谣是许多新加坡人的共同记忆与文化遗产。

首先，是要“温故”，邀请新谣前辈回来呈献昔日脍炙人口的新谣经典。然而，新谣不应该只停留在缅怀，使每年演出的曲目越来越老。倘若不加入“新”和“年轻”的元素，恐怕新谣有朝一日将会随着昔日歌手而绝迹。

再者，就是要“知新”。新谣当年如雨后春笋般萌芽成长，在新谣节呈献未成名和还未发表的作品，今天应该有一个平台可以发表。这些上个世纪80年代至90年代中的作品，虽然未具专业与成熟度，毕竟是当年新谣运动期间的贡献，具备原创性与朴实感。如果加上今天专业编曲的协助，相信会给国人意外的惊喜。

我曾在40年前写了《菊花与玫瑰》，在2010年滨海艺术中心新谣演唱会正式发表后，获得不错的口碑，因此鼓励我斥资将作品进行专业音乐制作。虽然许多听众想听的，仍是曾经熟悉和喜爱的新谣，但当年许多有收录在专辑里的歌，都还没有机会在近代大型新谣演出时演唱。我深信好歌，特别是当年带着清纯赤子之心而写的作品，必定能再度引起共鸣。

最后是“传承”。“新空下”新谣歌唱及创作比赛，是由推广华文学习委员会主办，弹唱人制作室、《联合早报》和裕廊先驱初级学院（前裕廊初级学院和先驱初级学院合并而成）联办，积极在学校推动新谣的发展，让新谣能够继续传承下去。此外，早在2013年，“明天”系列新谣演唱会，每年都让“新空下”出身的学生歌手和一些有潜质的年轻歌手，参与大型新谣演出。除了演唱新谣歌曲，他们也有机会与新谣前辈一起合唱。

当老少新谣歌手齐聚一堂演出，能够安排老歌手的孩子呈献父母的歌时，想必场面会倍感温馨。同时，这些新谣新生代也有非常难得的机会在室内体育馆、星宇表演艺术中心、滨海艺术中心等殿堂级的表演场地演出，无形中对他们都是莫大的鼓励。这种机会正是当年新谣前辈所向往和期待的。盼望主办单位继续秉承这种长江后浪推前浪的精神，把活动继续办下去。

由于“新谣小组”是新谣最初的表演形式和独特的精神，因此希望日后无论演出或竞赛，可以尝试“还原”昔日新谣的特点，盼望曾影响一代人的音乐运动，能够复兴与有效传承。