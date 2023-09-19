交流站：培养年轻人学会感恩

学会感恩是一种崇高的行为表现。当我们处于困境时，别人给予金钱资助、扶持、精神安慰、鼓励，都应铭记在心。因为这是一股让人东山再起的力量。我们应感谢曾伸出援手，扶我们一把的人。也许对方并不要求任何回报，但我们应有感恩之心，当别人有困难时，也能推己及人。

在现实生活中，很多人把一切援助视为理所当然。例如对父母的养育与栽培，不但不回报，奉养父母终老，反而在金钱上不断索求，当父母无法满足时，居然还斥责或动粗，虐待父母等事件时有所闻。同时，对别人的提携，邻居朋友的关怀也不当一回事，连一声“谢谢”也不会说。

年轻人缺乏感恩之心，或许是因为从小受家人呵护、溺爱，养成以自我为中心的性格。再者，有些父母忙于工作，忽视对孩子品德的培养，使得家人之间的关系日渐疏离，家庭缺乏温情。一个人不懂得感恩，就会使人与人之间的关系变得冷漠和现实。学习感恩，建立温馨的家庭和社会，是大家的共同责任。

首先，父母是孩子的第一任老师，应从小灌输正确的价值观，以身作则，给孩子树立好榜样。对长辈尊敬关爱、对同辈有礼友爱、对幼辈慈祥爱护。孩子在长期的耳濡目染下，自然会建立良好的德行，也学会感恩。

其次，教师不但要传授知识，对培养学生正确的心态和健全的人格，也扮演重要的角色。学校可举办社区服务活动，鼓励和带领学生参加，帮助贫困人士和弱势群体，让学生从过程中学会感恩及珍惜所拥有的一切，体会分享的意义和重要性。

媒体的影响力也不容忽视，应报道更多好人好事，在社会上推广积极正面的感恩文化，对施恩者给予肯定，鼓励别人效仿，推广行善运动，也有助于人们养成友善待人的习惯，形成一种社会风气。总之，要培养感恩之心，应从小事着手，当人人心怀感恩，进而展现善举，就能建立充满温情的社会。