交流站：小善举让社会更温暖

在现实生活中，你是否曾观察过身边的人的言行举止？当我们看到有人面对困难时，是否会伸出援手，还是冷眼旁观？

有一天，我在勿洛地铁站搭地铁的时候，看到一位年长者正在看报纸。他的报纸因为一时没拿稳，散落到地上。由于他行动不便，没办法轻易弯下腰捡起散落的报纸。地铁站人来人往，竟然没有一个人愿意走上前帮他捡起报纸。我本想踏步上前，可是也踌躇不定。结果老人家很辛苦地弯下腰，才一一捡起报纸。

行动不便的人，例如残障人士、老人家或孩童遇到困难时，真的很需要旁人的热心协助。若我们的社会继续这么冷漠，不愿帮助他们，那他们只能自己狼狈地想办法。出门在外，没有家人或朋友在身边，遇到困难时、窘迫尴尬时，总希望有人给予我们帮助。

什么原因让大多数人都不太愿意伸出援手？或许是迫于无形的社会压力和自我心理作祟，不敢踏出那一步。

我觉得每个人都可以从自己出发，多一点勇气、自信和热心，去帮助有困难和有需要的人，让自己的努力感染更多人。只要有第一个人愿意站出来以身作则，我相信是会引发群众效应的，也就会有第二个人和第三个人加入。

在学校，老师可以多赞赏做好事的学生，让学生知道帮助别人是一件好事，没有什么不好意思的。只要大家有了这种想法，就会有更多人愿意在有需要时为别人伸出援手。

总的来说，我们要相信，赠人玫瑰，手有余香，尽力让这个社会变得更温暖。