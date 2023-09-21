交流站：公交噪音滋扰情况越发严重

在公共场合包括巴士、地铁、小贩中心、餐厅和医院等地方，越来越多人毫无顾忌地让手机声量扩音外放，把公共空间当作自己家，任意播放视频，或开着扩音高谈阔论，声量大到干扰他人的程度。

可是在这些公共场所，甚少有人会上前规劝，大家似乎越来越沉默和胆怯了，或许担心好言相劝反会引发口角或冲突。同样一直沉默的还有巴士和地铁公司，任由一些自私的乘客制造噪音扰人。目前很少看到有公交督查员的行踪，确保公交在运行时一切顺畅。现在车资又要上涨了，我们付更高的车资，但行程是不是会更舒适呢？

9月7日下午2时30分，我乘搭853号巴士，从宏茂桥前往波东巴西地铁站，20分钟的车程被噪音折磨得很难受。一名约七旬的老者坐在巴士前端，开着手机扩音看武侠剧，声量大到坐在他旁边的女士，无奈提着沉甸甸的菜，皱着眉头移步到巴士后端；另一名大叔则摇头提前下车。

我上前跟车长说，麻烦他劝乘客不要那么做，否则他怎么能专心开车，但车长却没有任何反应。我下车前，深怕车长因不谙英语而不明白我刚才要表达的，便再用华语跟他说明。不晓得这位车长今后遇到制造噪音的搭客，是否会出面劝阻？

次日我致电853号巴士所属的易塔通（Tower Transit）公司。接听热线的工作人员说，车长有权劝阻乘客停止不恰当的行为，包括制造噪音，很遗憾那位车长并没有这么做，也没有及时处理其他乘客的反馈。根据《杂项（公共秩序和滋扰）法令》，任何人在公路上或公共场所，发出或制造足以或可能构成滋扰或不便的噪音，都算违法，一旦罪成，最高可被罚款1000元。

我也曾在地铁上碰到一名喝醉的乘客平躺在座位上，开着扩音长达20分钟。我拨打地铁热线反映情况，答复是很迅速，但行动缓慢，直到我下车前，车厢依旧酒气熏天。

我吁请公共交通业者郑重考虑，让巴士司机和相关工作人员接受培训，碰到噪音扰人的情况时，懂得如何适当阻止，让这些自私的搭客明白，制造噪音是不对的，甚至可能触犯法律。

业者也应该在交通工具上张贴告示，提醒公众触犯这些法令可能面对的后果，就像张贴告示提醒公众带榴梿上巴士或地铁会被罚款一样。另外也可在地铁站、巴士总站和车厢内，不时广播提醒乘客多为他人着想，避免制造噪音，并吁请乘客使用耳机。只有宣导和执法并行，才能有效减少噪音，单靠个别公众的举报和劝阻，效果非常有限。