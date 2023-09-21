物价腾飞日子怎么过？

自从2023年起，为了应付各种飞涨的物价，我采取了许多节约措施。一般除了必要庆祝的日子，大部分的膳食都在家里准备，买菜时还货比三家。因为外出用餐或者使用送餐平台订餐，三个人三餐的费用，可高达50元至75元不等。之后，我又上网买了个制面包机，每天的面包都由自己供应，按照面包食谱，还可玩出不同的花样。

今年端午节，我硬着头皮学习裹娘惹粽子，因为我喜欢吃的某家粽子的价格，已涨到我无法负担的程度。来临的中秋节，也是我们家和亲朋好友礼尚往来的重要节日。我通常会物色不同口味或创意的月饼，分送给邻居和值得感谢的人。今年我打定主意要自己制作冰皮月饼，因为自己制作的成本真的少了许多。为了进一步确认最经济的制作手法，我还事先到处取经。可想而知，接下来圣诞节的火鸡和农历新年的饺子与年糕，恐怕都要自己一手包办。

当像我这种靠全职教补习维生的普通市民，都在焦头烂额地进行各项省钱计划时，《联合早报》9月19日的头版新闻居然是《公交车资12月23日起涨7%》。我睁大了眼睛，翻阅到第三页，看到一张制图列出一系列数字，说明公共交通理事会这次只批准车资涨价7%，但日后还是有可能继续上调，直到达到22.6%的顶限，以及为什么是这个计算法。但一堆的缩写，什么“cCPI”、“WI”和“EI”，对我真的没有任何感觉。我只能确定的是，进一步勒紧裤带的苦日子已到来了。