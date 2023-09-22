交流站：公共电话多设在一和二房式组屋区

谨答复《联合早报·交流站》于9月18日刊登的张新源读者投函《应继续保留公共电话》：

尽管在手机渗透率很高的今天，公共付费电话的使用率已有所下降，但我们同意社会上可能仍有一些人须要用到公共电话。资讯通信媒体发展局目前规定新电信与星和等公共电信业者，必须在一房和二房式组屋周围提供公共电话，确保人人都能获得最基本的电话服务。这两家电信公司目前在这些组屋区共提供约150个公共电话。资媒局也积极跟进公众关于缺乏公共电话的反馈。

还有其他业者，如LionCall，也提供付费公共电话的商业服务，包括国际电话。

此外，资媒局也有一些计划，旨在帮助低收入家庭和年长者获得负担得起的数码设备与服务。住家数码共享计划（DigitalAccess@Home）让低收入家庭以津贴价，订购互联网服务和购买电子设备，以满足他们的日常生活需求；乐龄手机上网津贴（Mobile Access for Seniors）则让低收入年长者以津贴价，购买智能手机和流动数据配套。通过这些计划，弱势年长者和低收入家庭将有机会从数码时代中获益。

公众如欲了解更多有关住家数码共享计划或乐龄手机上网津贴的信息，可前往设在民众俱乐部和公共图书馆的新加坡数码转型社区援助站（SG Digital Community Hubs），或拨打资媒局热线63773800。

（资讯通信媒体发展局传播与营销司司长陈紫玲）