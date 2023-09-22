交流站：重点培养生活技能

新加坡教育部早年提出必须发展学生的“21世纪技能”（21st Century Competencies），并且在2022再次提出要强化“生活技能”，同时针对理工学院和工艺教育学院的学生，推出统一的“生活技能框架”（LifeSkills Framework）。这个框架强调生活技能的重要性，而学生毕业前确实应该有这方面的培训，因为要在职场上求生存，除了学术成绩，人际沟通、解决问题的能力与态度等，都是重要的生存之道。

人工智能迅速发展，很多行业和工种都有可能被颠覆掉。早前那些重复性质的工作，目前都已被自动化系统取代，世界经济不断变化，只掌握一技之长，目前已经很难满足大多数企业的要求，若还欠缺生活技能，无法求新应变，更容易被淘汰。

从职场的角度，哪些是所需的生活技能呢？举一些例子：沟通交流、意义建构、团队合作、创意创造、组织协调、接纳融合、问题分析以及反应与应变等。这些重要技能看似简单，但并非每个人与生就具备，而是需要有意识地培养。

冠病疫情不但影响大家的健康，也对学习、社会与家庭关系产生影响。网课减少了人与人的直接接触，也减少学生通过日常相处培养生活技能的机会。然而人情世故、尊师重道、包容心、同理心、积极准时、自动自发和自律等这些“软技能”，是不能忽略的。不管在什么岗位上，除了学术成就，这些都是影响表现的元素。学生在踏入社会和职场前，必须重视生活技能的培养，不要只是把它当成一门学科应付了事。