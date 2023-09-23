交流站：耐心沟通引导特需人士健身

我从年轻时就对健身感兴趣，所以非常投入健身运动，每星期都会到健身房运动至少两次。后来决定报读培训健身教练的文凭课程。虽然还没有计划当一名健身教练，纯粹只是为了兴趣，但有了文凭绝对没有任何损失，或许有一天能派上用场也说不定。更重要的是，我能够依照自己的兴趣提升自我和不停地学习新知识和技能。

课程结束后，教练向我们介绍说中心在招募义工，协助一些特需人士进行健身训练，希望能让他们更加活跃和强健身体。虽然我对特需人士不太熟悉，但我还是答应尝试，但当时我并不清楚会是哪一些特需人士，只是欢迎他们也能够和我们一起参与健身训练。

我没有正式体验过一对一的教学模式，所以在第一堂训练课时，感到很紧张而且脑袋一片空白，完全不知该从何着手开始教学。所幸的是，教练委派了另一名义工和我一起训练一名患有自闭症的学员。让我感到惊讶的是，这名义工很快就进入状况，可见她应是有经验的。在整堂课中，我就好像是她的助理，完全不知如何主动指导。我一方面感到抱歉，同时也对那名义工刮目相看。

当天课程结束后，我们有机会聊天，本以为那名伙伴的职业与照顾特需人士有关，因为她显得很专业，可没想到她是一名幼教老师。她分享说，只是纯粹使用跟幼儿沟通的方式，耐心跟患自闭症的学员沟通和细心指导他。我当时感到惭愧，自己身为一名社工，虽然不是专门接触特需人士，但多多少少也听过和特需人士相处的基本方式。可在实际行动时，我居然不知如何是好。

经过那天的课程，我了解到必须好好地跟这些特需人士聊天沟通，得到他们的信任后，才能开始指导工作，只有这样他们才愿意认真听我指导。我必须清楚地把动作示范给他们看，接着一起做，最后才能要求他们做给我看。经过几次的课程后，我已进入状况，也认识了好几名义工朋友。能在这里认识一群志同道合的朋友，让我非常开心。我们彼此分享经验和心得，让我能更好地为特需人士设计适合他们的健身方式。虽然他们不可能在短时间内做出标准的动作，但为了确保他们不会伤到身体的任何部位，我必须先了解他们的情况和什么动作适合他们。这段经历让我学到很多关于特需人士的知识。

我了解到，和患有自闭症的特需人士沟通要更有耐心，这也影响了我的待人处事，再也不会因为对方不了解而感到不耐烦和想放弃。当我看到这些特需人士慢慢有了进展和进步，我很开心，更让我觉得这是一项非常有意义的事。当他们向我道谢和高兴地击掌时，我内心感到很满足。相信接下来，我们一定能建立起深厚的友谊。我会更努力和积极参与特需人士的训练。