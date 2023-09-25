交流站：老人区道路改建考虑可更周全

近几年来，陆路交通管理局为了提升全国老人社区的交通安全，用心良苦，推出乐龄安全区（Silver Zone）改建计划，将不少原本比较宽阔笔直的马路，修建成弯曲的单行车道，增加了马路上的路隆（road hump）。有一些地段还设置栏杆。这些改建促使驾车者放慢车速，多注意来往行人，提高安全意识。这对于老年人或者行动不便者本应是好事，可是一些当地居民并不认为这些改变带来好处，既花费巨资，又限制了马路使用的灵活性。

首先，道路改建后变窄，成了单行道，一旦有任何车子发生故障，整条路将无法通车，造成交通严重堵塞，必须耗费时间，等涉事车辆移走才能畅通。这些道路若有任何施工，同样无法顺畅通行，对公路使用者造成很多不便。

第二，弯曲又狭窄的马路，加重了司机的压力，除了要把注意力集中在方向盘，还要注意来往行人的安全。我认为陆交局应停止把邻里组屋区的马路，继续改建成这种弯曲狭窄的单行道。陆交局应有更周全的设想和设计，确保在真正有效提升老人社区交通安全的同时，不至于对其他公路使用者造成更多不便和困扰。

我想提出一些具体的建议供参考。这些建议虽不是新方法，却比较有效，而且花费较低，也把对驾车者和居民造成的影响降到最低。

第一，如果目的是为了让驾车者放慢速度，可以在路上增加路隆或减速路墩条（speed regulating strips），并缩短间隔的距离。车辆行驶在这些路段自然就必须放慢速度。

第二，最近发生的交通意外，经常和老人家随意乱过马路有关。我们可以在马路的两边加上栏杆，防止老人家随意越过马路，必须走到设有安全设施的地方才能过马路，提高安全性。

第三，老人家每天经常去的地方，如巴刹、邻里中心和小贩中心等，人流量都比较多，当局应在这些设施附近，增加交通灯或斑马线，以方便行人。

最后，我想强调的是，任何措施在推出前，应经过仔细规划，实地考察，收集民意和模拟测试。交通设施应具备某种程度的灵活性，避免对居民和驾车者带来额外的负担。