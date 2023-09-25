交流站：陆空入境通关程序不同主要是考虑流量

谨答复《联合早报·交流站》于9月19日刊登的姚其骝读者投函《陆空入境通关程序为何有别？》：

我们感谢姚先生的反馈。

新加坡入境卡（SG Arrival Card）是移民与关卡局走向无纸化入境程序的一环，旨在根据新通关概念（New Clearance Concept），为所有旅客自动办理通关手续。

此外，在冠病疫情期间，包括新加坡居民在内的所有旅客，都必须在新加坡入境卡上申报健康状况，以协助防止病毒传播。目前，旅客健康申报仍是防止黄热病和伊波拉（Ebola）病毒等疾病传入新加坡的重要措施。

所有通过航空或海路关卡回返新加坡的本地居民（即新加坡公民、永久居民和长期证件持有者），都必须提交新加坡入境卡。

不过，通过陆路关卡入境新加坡的本地居民，则无须提交新加坡入境卡。这样做是考虑到陆路关卡的交通流量很大，须要快速而安全地为旅客办理通关手续，以尽量减少拥堵情况；而且许多入境者是每天来新加坡工作或上学的通勤者。

所有通过我国的海陆空关卡的外国旅客，都必须提交新加坡入境卡。

为确保顺利通关，旅客应在抵达新加坡前，通过MyICA手机应用或移民局网站上的电子服务提交新加坡入境卡。本地居民提交新加坡入境卡只需不到三分钟，外国旅客则需要约五到七分钟。这项服务并不收费。

使用MyICA手机应用的旅客，可以在他们的移动设备中创建并存储个人资料，以便在今后入境新加坡时，用于提交新加坡入境卡。在存储个人资料后，他们每次入境新加坡时，只须在新加坡入境卡中更新旅程详情和申报健康状况后即可提交。

移民与关卡局

机构传播与服务司

战略传播与媒体关系主任

王沛文