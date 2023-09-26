交流站：过了63岁还想工作

从2022年7月开始，本地的法定退休年龄从62岁调高到63岁，重新受聘的年龄也从67岁调高至68岁。到了2030年，退休年龄会逐渐调高至65岁，重新受聘的年龄提高到70岁。新加坡统计局今年5月发布的数据显示，本地居民出生时的预期寿命（life expectancy）在2022年达到83岁。63岁的法定退休年龄显得太早。

虽然我国即将进入超老龄化社会，不过身心健康的乐龄人士应为数不少。我跟一些看上去年纪不算很大的人聊天时，发现他们都超过63岁，也退休了，但言谈举止不显老态。他们大多数表示退休后生活很单调，在家闲得发慌，有点度日如年。他们多数都想回返职场，多赚一点钱，将来养老能更舒适，只是担心不能适应目前的工作节奏和繁重的工作量。另一些则有实际需要，因为生活费上涨，如果没有足够的储蓄或收入，生活真的不容易。

要积极鼓励已过法定退休年龄的人重回工作岗位，须要做一些安排：

一、工作时间：让年长员工的工作时间比一般员工的更有弹性。这必定会增添一些行政工作，但随着我国社会越来越老龄化，更灵活工作安排，应该是有必要的。

二、工作性质：避免给年长员工分配须要耗费大量脑力和体力的工作，防止错误和工伤事故的发生。当然年长员工的专长和工作内容应尽量匹配。

三、薪酬待遇：调整薪金须合理，应该避免一刀切。