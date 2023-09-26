交流站：快餐店内有必要送餐到桌吗？

快餐店各出奇招吸引顾客无可厚非，通常是在餐点上做出创新或优惠。可是有些额外的服务，显得多余又不实际。

上个月，我到裕廊坊的肯德基家乡鸡餐馆，点餐后，拿了号码牌就坐下。那里空间大，顾客看到大屏幕出现自己的号码，就可以上前领餐。当我的号码出现时，服务员也同时喊出了号码。其他顾客的号码出现在屏幕时，服务员也同样这么做，对每个顾客都一视同仁，让大家同样感觉到被重视。可是，我觉得既然已发了号码牌，也有大屏幕清楚显示，为何还须要呼叫号码呢？一个小时内，就呼叫了超过20个号码，又没有用麦克风，难免显得吵杂。有些顾客姗姗来迟，原来是戴着耳机没听见也没注意看。

另外一回，我到武吉巴督巴士转换站旁边的一家两层楼店面的麦当劳吃早餐。点餐时看到可以选择“自己领取”还是“送餐到桌”的服务。我觉得自己领餐比较直接了当。在享用早餐的短短30分钟内，我看到服务员不断地捧着装满食物的托盘，小心翼翼走上二楼，端到顾客的面前。有时真替他们捏了一把冷汗，万一餐点倒翻，又得重新做一份赔给顾客，同时影响出餐的速度。

意外的是选择“送餐到桌”的多数是学生、年轻人、上班族。很多乐龄人士都选择自己领餐，或许老一辈习惯了，不好意思也不想麻烦服务员。

快餐店的管理层应考虑简化不必要的工作程序。快餐店的工作很繁琐，又讲究速度和效率，员工的体力消耗大，而快餐店不是餐馆，除了有特殊需求的顾客如残障人士等，其他顾客应该自己到柜台领餐。

我是一名半退休人士，本想找一份兼职打发时间，看到连快餐店都要提供送餐到桌，就不敢考虑。也许因为这样，餐饮业的跳槽率特别高。员工动不动就跳槽，其实很浪费投入的培训资源。如果能减少繁琐的工作，又能加强专业训练，如会话沟通训练、从数据了解顾客的口味等，应更能够让员工从工作中得到满足感，愿意服务更久一些。