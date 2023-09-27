学校健康膳食计划鼓励学生均衡进餐

谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于9月13日刊登的黄宏卉读者投函《学生应培养健康饮食习惯》：

我们同意黄同学的看法，即培养年青人健康的饮食习惯非常重要。

保健促进局和教育部同学校紧密合作，教育学生了解健康饮食的重要性，并打造促进健康饮食的有利环境。

自2017年以来，小学、中学、初级学院和励仁高中已推行旨在帮助学生培养健康饮食习惯的学校健康膳食计划（Healthy Meals in Schools Programme）。学校可从计划所列的准则，了解何谓健康膳食，以便能为学生提供更健康的食物和饮料。这包括提供包含四类食物（碳水化合物、蛋白质、水果和蔬菜）的均衡膳食，并使用更健康的烹饪方法。这还包括使用更健康的食材，如糙米、低钠盐、酱料和调味品，以及更健康的食油，以减少食物中的饱和脂肪、糖和钠含量。

学校与食堂摊贩合作采用这些准则，包括在学校禁售油炸食物。学校鼓励想吃零食的学生选择水果，或贴有“较健康的选择”（Healthier Choice Symbol）标签的零食，因为这些零食的饱和脂肪、钠或糖含量低于同类产品中的一般零食。

学生也在体育课程学习健康饮食的重要性，以养成更健康的饮食习惯。通过保健促进局的“我的健康餐盘”（My Healthy Plate）示意图，鼓励学生按四类食物的正确比例均衡进餐，即餐盘一半是水果和蔬菜；四分之一是全麦食物；其余四分之一则是优质蛋白质食物。

我们会继续努力，鼓励所有新加坡人养成更健康的饮食习惯。

保健促进局

学校保健与外展署署长

Vasuki Utravathy

教育部

学校司司长

黄静琪