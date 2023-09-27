交流站：教育学生不浪费食物需各方努力

谨答复《联合早报·交流站·青年视角》于9月13日刊登的陈欣媛读者投函《浪费食物情况应被重视》：

我们同意陈同学在投函中的观点，即培养负责任的食物消费习惯很重要。

食物可持续性和减少食物浪费等课题，是学校在环境教育工作方面的一环。例如，通过社会知识课（Social Studies），小学生了解到珍惜资源的重要性，以及新加坡如何解决农业需求。在中学，学生则通过“食品和消费者教育课程”（Food and Consumer Education），学习可持续的食品消费。

粮食可持续性是今年生态永续计划（Eco Stewardship Programme）的重点。通过“课程”（Curriculum）、校园（Campus）、文化（Culture）及社区（Community）这四个方面，学生了解到他们的日常行为和选择，会如何在减少食物浪费方面发挥作用，以及他们如何为可持续的食物生产和消费做出贡献。

学校也与国家环境局合作发起“减少废弃，我愿意”（Say Yes to Waste Less）运动，以培养学生减少食物浪费的良好习惯。许多学校食堂摊饭已经在落实陈同学的建议，即询问学生是否喜欢小份食物，以减少浪费。

解决食物浪费问题的努力不仅仅局限于学校。社区合作伙伴，如倡导“空盘零剩食运动”（Clean Plate Campaign）的善粮社（Food From The Heart），也支持学校培养青少年的可持续发展习惯。在校外，家长在培养孩子珍惜食物的良好消费习惯方面，也扮演着重要的角色。

陈同学呼吁所有学生为减少食物浪费尽自己的一分力量，这让我们深受鼓舞。我们也希望更多的学生能加入她的行列，成为负责任的环境保护者。

教育部

课程规划与发展司（第二司）统筹司长

张彩红

国家环境局

民私政联系署署长

林劲婷