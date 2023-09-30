交流站：百年后《早报》如何“如新”？

《联合早报》今年迎来创刊百年。由陈嘉庚于1923年创办的《南洋商报》，发展成今日多媒体的《早报》，虽历经千变万化，始终坚持维护媒体的公信力，以客观、中立、理性采访、实事求是的专业精神，给受众提供最真实的报道，令人感动。

《早报》庆祝百岁后即将开启下一段路程，为读者呈现八大新内容，是我非常期待的。在这，还有些对早报今后的小小期许。

副总理兼财政部长黄循财9月26日在新加坡经济学会年度晚宴上发表演讲，强调没有人能够独自成功。只有作为一个社会取得共同成功，才是真正的成功。他说，较富裕者有责任帮扶同胞；我国应该更努力加强行善和回馈社会的文化。《早报》如果可以报道多些成功人士的善举，或许可以激发更多人行善。

卫生部积极推行“健康SG”计划，保健促进局也发起运动，鼓励食品业和餐饮业者减钠。本地小贩中心的餐食一般缺乏足够的蔬果。《早报》或许可以增设专栏，推荐以创意增添蔬果分量的小贩摊位，让国人在小贩中心可以吃得更健康。

《早报》改革中推出《极现场》栏目。这是让国人从报道中充实阅历、开拓视野、加深对中国的了解、认识更多旅游好去处的栏目。最近到中国深圳旅游，阔别20年，深圳改变惊人，公共环境整洁，交通服务如高铁等效率高，治安也维持得不错。《极现场》栏目可以做一些对比报道，改变一些人对中国的观感。

配合创刊百年，《早报》策划一系列大型活动，让能与《早报》系上一份情缘的人齐聚一堂，同欢共庆。趁此中秋佳节，衷心祝贺《早报》月圆、人圆、大团圆，与天地兮比寿，与日月兮齐光。