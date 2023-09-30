交流站：愿《早报》再创辉煌 成为全方位媒体

《联合早报》百年报庆是个重要的里程碑。这100年来，《早报》一直是本地媒体的瑰宝，见证了新加坡的崛起与变革历史。百年不易，《早报》可以朝着更辉煌的未来前进。

《早报》可以组织各种活动、报道社会各层面的专题，构建新的读者群，使报章更具包容性。例如举办专门针对青少年的文艺类与时事类写作比赛，鼓励年轻人参与，刊登他们的作品。也可定期深入报道社区活动，如中老年人的创业和再就业、新移民融入社会的成功故事，以及非华人社群的文化活动，以吸引更广泛的读者群。

通过机器、AI翻译，把《早报》的一些报道和分析，翻译成英文、马来文和淡米尔文，将触角伸展到非华文的受众，让新加坡的多语社群也能知道《早报》、华社的视角等。

《早报》可以扩大关于不同社群的编采工作，制作专题、特辑，为不同社群发声，协助反映我国社会的多样性，让更多人可以在《早报》中找到属于自己的声音。另外，多跟一些民间组织合作，协助推动环境保护、社会公平和文化多样性等活动，

《早报》坚持客观、公正报道的原则，在国际华文媒体占有一席之地，发挥影响力，为本地甚至其他国家的受众提供国际视角。这在地缘政治变化莫测的时代，是非常重要的。《早报》应该加强国际新闻、华文地区国家新闻的深度报道，也应该继续吸引更多国际专家撰写专栏，扩大影响力。

愿《早报》继续在新的百年里光彩照人，成为值得国人引以为傲的全方位媒体。